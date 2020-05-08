В России неуважение к ВОВ предложили приравнять к экстремизму

По мнению специалиста, такие высказывания надо приравнять к экстремизму, сообщает News.ru.

Ашманов совместно с членом рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Натальей Касперской провел исследование по поводу отношения россиян к Победе. Для изучения были взяты публикации из Facebook, Tinder и других соцсетей. Результаты были озвучены в ходе пресс-конференции, приуроченной к 75-летней годовщине победы в ВОВ.

Так, эксперты выяснили, что некоторые люди сомневаются в подвигах советских военных. За период с 2014 года по 2020 год было обнаружено более 4,7 миллионов аналогичных публикаций. Общее число “сомневающихся” авторов достигло трех миллионов человек. Их публикации посмотрели несколько сотен миллионов людей.