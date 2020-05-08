В Свердловской области будет продлен режим самоизоляции из-за коронавируса
В Свердловской области режим самоизоляции граждан было решено продлить. Об этом на своей странице в Instagram сообщил глава региона Евгений Куйвашев.
Он заявил, что решил продлить режим изоляции до 18 мая. Соответствующий указ будет подписан в понедельник, 11 мая.
Губернатор отметил, что будет отслеживаться динамика по заболеваемости и еще через неделю будет принято решение о смягчении или продлении ограничительных мер.
По словам Куйвашева, динамика по заболеваемости в муниципалитетах региона отличается. Так, в Екатеринбурге выявлено более 800 случаев заражения, но есть и города, где всего один-два заболевших. Поэтому при принятии решения, касательно ограничений, это будет сделано адресно с учетом обстановки в том или ином населенном пункте.
Кроме того, есть критерии на федеральном уровне, которые также должны учитываться при принятии решения.
Напомним, что в Свердловской области зарегистрировано 155 новых случаев заражения коронавирусом за сутки. Общее количество заболевших при этом составляет 1584 человека. Также накануне Евгений Куйвашев ввел масочный режим для всех городов региона.