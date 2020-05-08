В Свердловской области на праздники из-за пожаров усилят патрулирование лесов

Особое внимание при патрулировании уделят территориям рядом с населенными пунктами и популярным местам у отдыхающих.

Как рассказал министр природных ресурсов и экологии региона Алексей Кузнецов, из-за аномальной жары количество лесных пожаров увеличилось на 40% по сравнению с прошлым годом. При этом каждый день приносит около 10 новых очагов возгорания.