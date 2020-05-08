Вернувшихся из Израиля туристов отправили на карантин в отель Екатеринбурга

Как рассказала изданию одна из пассажирок рейса, в обсерваторе людей закрывают в комнатах снаружи, что может быть небезопасно, и также это нарушает правила пожарной безопасности.

Также она рассказала, что в Ростове пассажиры проходили паспортный контроль. Так, из 128 человек, в Екатеринбург прилетели 49. Остальные вышли в Ростове.

После посадки на борт поднялись медики для замера температуры. Примерно через 1,5 часа люди вышли из самолета и их посадили в автобусы, которые доставили их в обсерватор.