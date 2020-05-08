Вернувшихся из Израиля туристов отправили на карантин в отель Екатеринбурга
Сегодня, 08:37ОбществоФото: pixabay.com
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Прилетевшие сегодня ночью в Екатеринбург туристы из Израиля были помещены на двухнедельный карантин в «AVS Отель» на Уралмаше, сообщает E1.
Сюжеты: Екатеринбург, Коронавирус
Как рассказала изданию одна из пассажирок рейса, в обсерваторе людей закрывают в комнатах снаружи, что может быть небезопасно, и также это нарушает правила пожарной безопасности.
Также она рассказала, что в Ростове пассажиры проходили паспортный контроль. Так, из 128 человек, в Екатеринбург прилетели 49. Остальные вышли в Ростове.
После посадки на борт поднялись медики для замера температуры. Примерно через 1,5 часа люди вышли из самолета и их посадили в автобусы, которые доставили их в обсерватор.
Анализы на выявление коронавируса у помещенных на карантин туристов будут взяты на третий-десятый день пребывания в обсерваторе.
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