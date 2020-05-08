Заключенные из колонии Нижнего Тагила сочинили рэп про коронавирус
Сегодня, 12:23ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В ИК-12, расположенной в Нижнем Тагиле, заключенные сочинили рэп про коронавирус, сообщает Ура.ру со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН по Свердловской области.
Сюжеты: Коронавирус, Нижний Тагил
Композицию создали и исполнили двое заключенных. Один из них спел песню, а второй подыгрывал на баяне под музыку.
В видео были использованы не только кадры с ними, но и съемки в самой колонии. Так, показывается, как сотрудники проходят температурный контроль, проводится обработка помещений и осмотр заключенных медиками через решетку.
Рэп про коронавирусВидео
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Видео: Ura.ru
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