Заключенные из колонии Нижнего Тагила сочинили рэп про коронавирус

Композицию создали и исполнили двое заключенных. Один из них спел песню, а второй подыгрывал на баяне под музыку.

В видео были использованы не только кадры с ними, но и съемки в самой колонии. Так, показывается, как сотрудники проходят температурный контроль, проводится обработка помещений и осмотр заключенных медиками через решетку.