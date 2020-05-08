Жители Нижнего Тагила могут услышать по телефону сводку с фронта 75-летней давности
Жители Нижнего Тагила могут принять участие во всероссийской акции «Ура Победе!». Для этого необходимо позвонить на номер 1945, после чего будет можно прослушать исторические хроники или установить в качестве гудка и звонка для своего телефона одну из мелодий песен военных лет.
На сайте акции отмечается, что поучаствовать могут абоненты таких операторов, как Билайн, Волна Мобайл, Крымтелеком, Мегафон, МТС, Ростелеком, Теле2, Севмобайл и Win Mobile. Также на сайте сообщается, что после набора 1945 на телефоне можно совершить несколько действий: нажатие на 1 позволит больше узнать об акции; 2 — для прослушивания и скачивания песен военных лет; нажатие на 3 позволяет установить гудок; 4 позволяет прослушать исторические хроники в записи советского диктора Юрия Левитана; нажатие на 5 позволит скачать логотип юбилея Победы.
Из военных песен доступны: «Тёмная ночь», «Прощание славянки», «Синий платочек», «Нам нужна одна Победа», «Катюша». Стоит отметить, что исторические хроники обновляются ежедневно и соответствуют реальной исторической дате, но 75 лет назад, например, набрав номер 8 мая, вы услышите сводку 8 мая 1945 года.
Примечательно, что акция действует с 23 февраля этого года, однако известно об этом стало только сейчас.
В этом году в России отметят 75-летие Великой Победы. Однако из-за режима самоизоляции не будет привычных торжественных парадов, салютов и гуляний. Для того, чтобы не утратить атмосферу праздника и почтить память героев войны, многие мероприятия перенесли на виртуальные площадки.