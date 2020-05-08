Жители Нижнего Тагила могут услышать по телефону сводку с фронта 75-летней давности

На сайте акции отмечается, что поучаствовать могут абоненты таких операторов, как Билайн, Волна Мобайл, Крымтелеком, Мегафон, МТС, Ростелеком, Теле2, Севмобайл и Win Mobile. Также на сайте сообщается, что после набора 1945 на телефоне можно совершить несколько действий: нажатие на 1 позволит больше узнать об акции; 2 — для прослушивания и скачивания песен военных лет; нажатие на 3 позволяет установить гудок; 4 позволяет прослушать исторические хроники в записи советского диктора Юрия Левитана; нажатие на 5 позволит скачать логотип юбилея Победы.

Из военных песен доступны: «Тёмная ночь», «Прощание славянки», «Синий платочек», «Нам нужна одна Победа», «Катюша». Стоит отметить, что исторические хроники обновляются ежедневно и соответствуют реальной исторической дате, но 75 лет назад, например, набрав номер 8 мая, вы услышите сводку 8 мая 1945 года.

Примечательно, что акция действует с 23 февраля этого года, однако известно об этом стало только сейчас.