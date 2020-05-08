Жителям Нижнего Тагила предложили спеть на балконах в День Победы
Сегодня, 20:56ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
9 мая в 19:00 тагильчане смогут спеть песню «День Победы» на своих балконах, сообщает пресс-служба мэрии.
Сюжеты: Нижний Тагил
Вечером можно будет включить трансляцию федеральных каналов и после минуты молчания спеть песню «День Победы». При этом предлагается выйти на балкон или петь у открытых окон. Можно использовать колонку или свои музыкальные инструменты, снять себя на телефон и выложить видео в соцсети с хэштегами #ЭтотДеньПобеды#МыВместе.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей