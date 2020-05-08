Жителям Нижнего Тагила предложили спеть на балконах в День Победы

Вечером можно будет включить трансляцию федеральных каналов и после минуты молчания спеть песню «День Победы». При этом предлагается выйти на балкон или петь у открытых окон. Можно использовать колонку или свои музыкальные инструменты, снять себя на телефон и выложить видео в соцсети с хэштегами #ЭтотДеньПобеды#МыВместе.