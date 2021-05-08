96-летней свердловчанке навязали покупку консервов без чека при доставке пенсии

96-летней свердловчанке навязали покупку консервов без чека при доставке пенсии
96-летней свердловчанке навязали покупку консервов без чека при доставке пенсии
Сегодня, 10:56ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Прокуратура Карпинска организовала проверку по сообщению СМИ о том, что 96-летней пенсионерке во время доставки пенсии навязали покупку продуктов.

Согласно публикации, сотрудница отделения АО «Почта России» доставила ветерану пенсию домой и выложила перед ней банки сгущенного молока и консервов. Пенсионерка решила, что получила подарок к 9 мая. Однако сотрудница почты сказала, что вычла стоимость продуктов из пенсии и ушла. При этом она не оставила чека на товар.

В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст правовую оценку соблюдению требований законодательства о реализации продовольственных товаров. Кроме того, будет учтен закон о защите прав потребителей: на получение достоверной информации о товаре, его стоимости и предоставление покупателю чека.

По результатам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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