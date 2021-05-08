Доплату в 5 тысяч получат почти 4 тысячи кураторов свердловских колледжей

Дополнительные выплаты по пять тысяч рублей получат педагоги колледжей и техникумов Свердловской области, которые совмещают основные обязанности с кураторством.

По поручению Президента России Владимира Путина в 111 учреждениях региона доплаты будут выплачены кураторам 3,9 тысячи студенческих групп, в том числе находящихся на заочном обучении. Информация о количестве студенческих групп для расчета объема средств из федерального бюджета направлена в Министерство просвещения РФ, цитирует слова министра образования и молодежной политики Свердловской области Юрия Биктуганова департамент информационной политики региона. Таким образом, педагоги среднего профессионального образования будут уравнены в правах с учителями школ, которые с 1 сентября 2020 года получают по пять тысяч рублей за классное руководство. О том, что будут установлены дополнительные выплаты для педагогов среднего профессионального образования заявил Владимир Путин в рамках послания Федеральному собранию РФ. Напомним, президент РФ Владимир Путин поддержал предложения «Единой России» по дополнительной социальной поддержке населения и назначил сроки исполнения инициатив. Путин поручил реализовать социальные инициативы «Единой России»

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