Доплату в 5 тысяч получат почти 4 тысячи кураторов свердловских колледжей

По поручению Президента России Владимира Путина в 111 учреждениях региона доплаты будут выплачены кураторам 3,9 тысячи студенческих групп, в том числе находящихся на заочном обучении.
Информация о количестве студенческих групп для расчета объема средств из федерального бюджета направлена в Министерство просвещения РФ, цитирует слова министра образования и молодежной политики Свердловской области Юрия Биктуганова департамент информационной политики региона.
Таким образом, педагоги среднего профессионального образования будут уравнены в правах с учителями школ, которые с 1 сентября 2020 года получают по пять тысяч рублей за классное руководство.
О том, что будут установлены дополнительные выплаты для педагогов среднего профессионального образования заявил Владимир Путин в рамках послания Федеральному собранию РФ.
Напомним, президент РФ Владимир Путин поддержал предложения «Единой России» по дополнительной социальной поддержке населения и назначил сроки исполнения инициатив.