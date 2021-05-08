На преследование и избиение экс-бойфрендом пожаловалась екатеринбурженка

Екатеринбурженка обвинила бывшего ухажера, который на 16 лет младше ее, в преследовании и побоях.

По ее словам, молодой человек полгода преследует ее и избивает. Он караулит женщину у работы и дома, несмотря на ее отказы. 7 мая он чуть не устроил ДТП, когда погнался за пострадавшей на машине. Екатерине 38 лет и у нее есть 14-летняя дочь. Она рассказала Е1, что в прошлом году она случайно познакомилась с Дмитрием. Он представился ее ровесником и у пары завязались отношения. Однако молодой человек часто обманывал женщину и вел себя неадекватно. Тогда Екатерина решила разорвать с ним отношения, но Дмитрий не согласился. Я четыре раза писала заявление в полицию, а там говорят: «Пока вас не убьют, ничего не будет», рассказала Екатерина. По ее словам, 7 мая Дмитрий подкараулил женщину с работы, при этом у него был с собой пистолет. Екатерина брызнула ему в лицо перцовым баллончиком и попыталась уехать на машине. Однако молодой человек стал ее преследовать и вынудил остановиться, а затем начал бить стекла и просил пустить его в автомобиль. Екатерина отметила, что дочь боится заходить домой, а участковый посоветовал нанять телохранителя.

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