Защитник прав рабочих на УВЗ Александр Иванов был избит в Нижнем Тагиле

4 марта 2021 года Иванова избили рабочие Мищенко и Бобров. Согласно материалам дела, Мищенко нанес Иванову удар коленом в живот, а Бобров ударил кулаком в голову. Нападение произошло за день до того, как активист дал интервью СМИ о проблемах с безопасностью на предприятии. Иванов был уволен спустя месяц после выхода статьи об этом, пишет Е1.