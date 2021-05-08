Защитник прав рабочих на УВЗ Александр Иванов был избит в Нижнем Тагиле

4 марта 2021 года Иванова избили рабочие Мищенко и Бобров. Согласно материалам дела, Мищенко нанес Иванову удар коленом в живот, а Бобров ударил кулаком в голову. Нападение произошло за день до того, как активист дал интервью СМИ о проблемах с безопасностью на предприятии. Иванов был уволен спустя месяц после выхода статьи об этом, пишет Е1.
Тагильчанин обратился в суд с требованием о восстановлении его в должности, первое заседание уже прошло. В пресс-службе УВЗ рассказали, что с Ивановым трудовые отношения прекращены по законодательству РФ.
Кроме того, по словам инсайдера, полиция возбудила дело в отношении самого Иванова по статье об избиении других рабочих.
Напомним, Александр Иванов был уволен с УВЗ 9 апреля. Мужчина активно защищал права рабочих на предприятии, заявлял о коррупции на заводе и проблемах с оборудованием. Он активно сотрудничал со СМИ.