Защитник прав рабочих на УВЗ Александр Иванов был избит в Нижнем Тагиле

Защитник прав рабочих на УВЗ Александр Иванов был избит в Нижнем Тагиле
Защитник прав рабочих на УВЗ Александр Иванов был избит в Нижнем Тагиле
Сегодня, 11:01ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Административное дело в отношении двух сотрудников УВЗ, которые избили активиста Александра Иванова возбуждено в Нижнем Тагиле.

4 марта 2021 года Иванова избили рабочие Мищенко и Бобров. Согласно материалам дела, Мищенко нанес Иванову удар коленом в живот, а Бобров ударил кулаком в голову. Нападение произошло за день до того, как активист дал интервью СМИ о проблемах с безопасностью на предприятии. Иванов был уволен спустя месяц после выхода статьи об этом, пишет Е1.

Тагильчанин обратился в суд с требованием о восстановлении его в должности, первое заседание уже прошло. В пресс-службе УВЗ рассказали, что с Ивановым трудовые отношения прекращены по законодательству РФ.

Кроме того, по словам инсайдера, полиция возбудила дело в отношении самого Иванова по статье об избиении других рабочих.

Напомним, Александр Иванов был уволен с УВЗ 9 апреля. Мужчина активно защищал права рабочих на предприятии, заявлял о коррупции на заводе и проблемах с оборудованием. Он активно сотрудничал со СМИ.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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