Две пенсионерки задержаны за дискредитацию военных сил РФ в Екатеринбурге

Обе женщины были доставлены в отделение, одной из них 80 лет. При этом, в парке Победы разрешено проводить акции до 100 участников без уведомления властей. По словам адвоката, его не пускали к задержанным.
Одна из пенсионерок рассказала, что их задержали в тот момент, когда одна из проходящих мимо женщин взяла в руки листовку. Теперь екатеринбурженкам грозит штраф, пишет Е1.
Напомним, на депутата гордумы Екатеринбурга Алексея Холодарева, высказавшегося против спецоперации России на Украине, также был составлен протокол за дискредитацию военных сил РФ.