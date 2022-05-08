На нелегальную парковку во дворе пожаловались жители Екатеринбурга

По словам жильцов дома, теперь они могут бесплатно оставлять свои машины только в течение 60 минут, а затем нужно платить 150 рублей в час. Цена на месяц услуг составляет 2,7 тысячи для легковых автомобилей и 3 тысячи для грузовых. Владельцы парковки огородили ее шлагбаумом.
В администрации парковки пояснили, что территорию выкупило частное лицо. Эксперт считает, что жителям дома нужно запросить выписку из кадастровой карты и написать заявление в полицию, чтобы в правоохранительных органах проверили законность паркинга, пишет Е1.
Напомним, в Нижнем Тагиле на Вагонке не хватает парковочных мест у детского сада. Местные жители, недовольные большим количеством автомобилей, не один раз насыпали саморезы на дорогу.