На нелегальную парковку во дворе пожаловались жители Екатеринбурга

На нелегальную парковку во дворе пожаловались жители Екатеринбурга
На нелегальную парковку во дворе пожаловались жители Екатеринбурга
Сегодня, 16:46ОбществоФото: 1MI
Жители дома на улице Циолковского, 3 в Екатеринбурге собираются выйти на пикет из-за обустройтсва платной парковки.

По словам жильцов дома, теперь они могут бесплатно оставлять свои машины только в течение 60 минут, а затем нужно платить 150 рублей в час. Цена на месяц услуг составляет 2,7 тысячи для легковых автомобилей и 3 тысячи для грузовых. Владельцы парковки огородили ее шлагбаумом.

В администрации парковки пояснили, что территорию выкупило частное лицо. Эксперт считает, что жителям дома нужно запросить выписку из кадастровой карты и написать заявление в полицию, чтобы в правоохранительных органах проверили законность паркинга, пишет Е1.

Напомним, в Нижнем Тагиле на Вагонке не хватает парковочных мест у детского сада. Местные жители, недовольные большим количеством автомобилей, не один раз насыпали саморезы на дорогу.

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