На вагонском кладбище в Нижнем Тагиле началась обработка от клещей

Соответствующее объявление появилось на входных группах в нескольких районах кладбища на Вагонке в Нижнем Тагиле.
Согласно информации, акарицидную обработку проведут 8 мая частники. Тагильчанам следует воздержаться от посещения погоста в ближайшие три дня после противоклещевого опрыскивания.
Ряд образовательных учреждений Нижнего Тагила также были обработаны от клещей. Соответствующие уведомления были расположены на воротах школ и садиков.
По данным на 4 мая, от укусов клещей пострадало 1895 свердловчан, в том числе 442 ребенка. По информации управления Роспотребнадзора по Свердловской области, в майские праздники риск присасывания клещей возрастает в разы — свердловчане активно посещают лесопарковые зоны, отправляются в сады и на природу. В общей сложности акарицидные обработки планируется провести на 10,1 тысячи га земель в регионе.