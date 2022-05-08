На вагонском кладбище в Нижнем Тагиле началась обработка от клещей

На вагонском кладбище в Нижнем Тагиле началась обработка от клещей
На вагонском кладбище в Нижнем Тагиле началась обработка от клещей
Сегодня, 13:00ОбществоФото: TagilCity.ru
Кладбище в Дзержинском районе обработают от клещей в воскресенье, 8 мая. На три дня тагильчанам рекомендовано не посещать погост.

Соответствующее объявление появилось на входных группах в нескольких районах кладбища на Вагонке в Нижнем Тагиле.

Согласно информации, акарицидную обработку проведут 8 мая частники. Тагильчанам следует воздержаться от посещения погоста в ближайшие три дня после противоклещевого опрыскивания.

Фото:tagilcity.ru

Ряд образовательных учреждений Нижнего Тагила также были обработаны от клещей. Соответствующие уведомления были расположены на воротах школ и садиков.

По данным на 4 мая, от укусов клещей пострадало 1895 свердловчан, в том числе 442 ребенка. По информации управления Роспотребнадзора по Свердловской области, в майские праздники риск присасывания клещей возрастает в разы — свердловчане активно посещают лесопарковые зоны, отправляются в сады и на природу. В общей сложности акарицидные обработки планируется провести на 10,1 тысячи га земель в регионе.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
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