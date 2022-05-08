Погорельцы из Малой Лаи высказались о штрафах нарушителям противопожарного режима

Погорельцы из Малой Лаи высказались о штрафах нарушителям противопожарного режима
Погорельцы из Малой Лаи высказались о штрафах нарушителям противопожарного режима
Сегодня, 17:31ОбществоФото: TagilCity.ru
Жители Малой Лаи, где сгорели четыре дома, считают, что нужно проводить рейды и наказывать нарушителей противопожарного режима.

По словам сельчан, просто так говорить о штрафах нарушителям противопожарного режима бесполезно, надо принимать меры.

Нужно, чтобы пожарные составляли протоколы и выписывали штрафы — вот это это будет действенно, а говорить просто так абсолютно бесполезно, рассказала редакции TagilCity.ru жительница Малой Лаи.

Одна из сельчанок также рассказала, что соседка один раз скосила всю траву, сложила и уехала.

Если бы траву кто-то поджег, то огонь мог перекинуться на все близлежащие дома, пояснила женщина.

Видео:TagilCity.ru

Напомним, в Малой Лае 4 мая на кладбище из-за неосторожного обращения с огнем возник пожар. Затем огонь перебросился через поле на дома. В результате сгорели четыре дома, три семьи остались без жилья.

Сюжеты:
ГГО и пригород
Материалы по теме:
пожарштрафыпогорельцыМалая Лая
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8(499) 110-58-85 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы