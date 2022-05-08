Тагильчан управляющие компании начали предупреждать о грядущем отключении отопления

Тагильчан управляющие компании начали предупреждать о грядущем отключении отопления
Тагильчан управляющие компании начали предупреждать о грядущем отключении отопления
Сегодня, 15:05ОбществоФото: TagilCity.ru
11 мая тагильчанам обещают отключить в домах отопление. После проведения опрессовок и прочих работ.

Соответствующие объявления появились на подъездах домов в разных районах Нижнего Тагила. На всех информационных листах указаны номера телефонов, по которым стоит звонить в непредвиденных и аварийных ситуациях.

жилой дом на Вагонке
Фото:tagilcity.ru

На Вагонке одна из управляющих компаний отметила отдельно, что жителям дома стоит обратить внимание на свои батареи, стояки и краны. Помимо этого, в УК предупреждают тагильчан, что закрытые на момент опрессовок стояки в жилых домах могут стать причиной коммунальной аварии.

Убедительная просьба открыть краны на стояках отопления. В противном случае перерасчет из-за отсутствия отопления будет произведен за ваш счет, написано в обращении к жильцам одного из домов на Ленинградском проспекте.

О грядущем отключении отопления в квартирах тагильчан накануне сообщил глава города Владислав Пинаев. Позднее градоначальник подписал соответствующее постановление.

В ближайшие дни в Нижнем Тагиле ожидается теплая и дождливая погода. Днем столбик термометра остановится на отметке в плюс 13 — 17 градусов, ночью ожидается до трех градусов выше нуля.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
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