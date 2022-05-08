Тагильчан управляющие компании начали предупреждать о грядущем отключении отопления

На Вагонке одна из управляющих компаний отметила отдельно, что жителям дома стоит обратить внимание на свои батареи, стояки и краны. Помимо этого, в УК предупреждают тагильчан, что закрытые на момент опрессовок стояки в жилых домах могут стать причиной коммунальной аварии.