Тепло до 22 градусов пообещали синоптики на 9 мая жителям Свердловской области

Погода 9 мая в Нижнем Тагиле и Свердловской области

В День Победы в Свердловской области потеплеет до 22 градусов. Теплая погода продержится на Среднем Урале несколько дней.

Погода 9 мая в Нижнем Тагиле О погоде на 9 мая рассказали синоптики Свердловской области. Так в понедельник свердловчан ждет тепло, столбик термометра остановится на отметке в +22 градуса днем, ночью будет немного прохладнее — около +6 градусов. Ветер будет юго-западный и южный со скоростью до 8 метров в секунду. Погода 10 мая в Нижнем Тагиле В следующие два дня тепло на Среднем Урале сохранится. Днем 10 мая синоптики обещают около 17 градусов выше нуля, местами до +21 градуса. Ночью столбик термометра остановится на отметке в плюс 3.8 градусов. Ветер будет преимущественно юго-восточный до 9 метров в секунду, возможны порывы до 18 метров в секунду. 11 мая сохранится сухая и ветреная погода с температурой воздуха днем до +19 градусов. Ночью будет теплее, чем в предыдущие дни — около 8 градусов выше нуля.

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