Госавтоинспектор в г. Нижний Тагил выписывал штрафы невиновным людям
С помощью такого подлога младший сержант улучшал показатели своей работы. Уже известно 5 эпизодов служебного подлога документов, совершённых в феврале 22-хлетним инспектором ДПС Иваном Семячковым.
Он составлял подложные протоколы о якобы имевших место административных правонарушениях. Это привело к нарушению прав пятерых тагильчан, которые в действительности правонарушений не совершали, рассказал нам зам.прокурора Ленинского района Денис Желябовский.
Сейчас в отношении инспектора возбуждено уголовное дело по статье 292-ой УК РФ – служебный подлог. Ему грозит до 2-х лет лишения свободы или штраф до 80-ти тысяч рублей. К тому же его уволили из органов внутренних дел. Семячков дал признательные показания, в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. По словам Дениса Желябовского, сейчас предстоит проверить все протоколы, которые составлял этот инспектор. Возможно, пострадало от его действий гораздо больше тагильчан.
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