Госавтоинспектор в г. Нижний Тагил выписывал штрафы невиновным людям

Сейчас в отношении инспектора возбуждено уголовное дело по статье 292-ой УК РФ – служебный подлог. Ему грозит до 2-х лет лишения свободы или штраф до 80-ти тысяч рублей. К тому же его уволили из органов внутренних дел. Семячков дал признательные показания, в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. По словам Дениса Желябовского, сейчас предстоит проверить все протоколы, которые составлял этот инспектор. Возможно, пострадало от его действий гораздо больше тагильчан.