Хулиганов в г. Нижний Тагил, бьющих витрины магазинов, привлечь к ответственности невозможно

Между тем, милиционеры советуют тагильским бизнесменам страховать фасады магазинов и устанавливать камеры видеонаблюдения. Других действенных способов борьбы с вандалами, бьющими витрины и разрисовывающими стены, сегодня нет, считает начальник отделения охраны общественного порядка Ленинского РОВД Евгений Шевелёв. С начала года только в Ленинском районе от набегов хулиганов пострадали 30 магазинов. То есть в месяц получается минимум 6 обезображенных витрин. Кто эти таинственные ночные мстители, да и действительно ли они мстят, или просто балУются, милиционеры сказать не могут. Уверены в одном – это однозначно не происки конкурентов.

Заподозрить кого-либо, а тем более задержать вандалов, у милиционеров возможности нет. Во-первых, все такие преступления совершаются ночью, когда нет свидетелей. А обнаруживают испорченный фасад магазина предприниматели только утром. А значит, ни о каком поиске «по горячим следам» речи идти не может. Камерами наружного наблюдения, которые бы зафиксировали лица преступников, оборудованы редкие магазины. По мнению Евгения Шевелёва, дело в том, что многие предприниматели считают, что дешевле застраховать фасад и выплачивать деньги по страховке, чем установить видео-наблюдение. С ЧОПами, охраняющими магазины, тоже не всё гладко. Бывает, что в договоре прописано, что охраняется лишь имущество внутри помещения. И в случае порчи витрины охранники как бы и не должны были ничего предпринимать. Да и со стороны законодательства тоже есть прорехи, мешающие искоренению вандалов. Завести уголовное дело в отношение таких хулиганов по теперешним законам практически не возможно, сетует Евгений Шевелёв. Для возбуждения уголовного дела нужно, чтобы ущерб был ощутимым. А в большинстве случаев этот самый ущерб, который к слову измеряется затратами на восстановление фасада, считается копеечным – от одной до десяти тысяч рублей. Но чаще всего витрина магазина застрахована. А значит, считается ущерб страховой компании, которая выплачивает пострадавшему предпринимателю деньги. И в этом случае всё ещё безнадёжнее. Минимальный ущерб для возбуждения уголовного деля должен превысить 240 тысяч рублей.

Вот и заводятся дела по административке. А расследуются они менее тщательно, чем уголовные. И, как следствие, ходят вандалы безнаказанными. И продолжают по ночам уродовать витрины магазинов. Вот и получается, что обезопасить себя от такой неприятности как испорченная витрина, предприниматель может только своими средствами, не полагаясь на помощь правоохранителей. Нужно тщательно подходить к выборе ЧОПа, которому вы доверите охрану магазина. Не лишним будет застраховать фасад. Но лучше всего – поставить камеру наружного наблюдения.

одна камера наружного наблюдения сегодня стоит около 3-х тысяч рублей, цена зависит от технических характеристик видеоаппаратуры. Специализированные магазины могут предложить камеру с инфракрасной подсветкой, стоит она немного дороже, но качество ночного изображения будет как при дневном освещении. Затраты на камеру – это ещё не всё. Монтаж часто превышает стоимость оборудования. Что касается страховки, то сегодня компании предлагают множество вариантов. К примеру, если клиент хочет застраховать фасад своего магазина на 100 тысяч рублей, то взнос составит около 2-х тысяч в год, рассказали нам в одной из страховых компаний Нижнего Тагила. А что вы думаете, что можно и нужно сделать, для того чтобы стены домов оставались чистыми и прекратились атаки на магазины. Своё мнение высказывайте в "Комментариях".