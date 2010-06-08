К 2015 году услуги ЖКХ вырастут на 15%

По ее словам, такой рост коммунальных тарифов прогнозируют специалисты Минэкономразвития России. Хованская также добавила, что до 2015 года почти вдвое увеличат и "коммунальные" нормативы. Поэтому россиянам не следует тянуть с установкой счетчиков на воду и тепло. "Уже сейчас, если нет приборов учета, люди оплачивают в 4-5 раз больше, чем реально потребляют", - отметила депутат.