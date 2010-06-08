К 2015 году услуги ЖКХ вырастут на 15%
8 июня 2010, 17:24ОбществоArtem
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Об этом накануне заявила депутат Госдумы Галина Хованская на национальном конгрессе по недвижимости в Екатеринбурге.
По ее словам, такой рост коммунальных тарифов прогнозируют специалисты Минэкономразвития России. Хованская также добавила, что до 2015 года почти вдвое увеличат и "коммунальные" нормативы. Поэтому россиянам не следует тянуть с установкой счетчиков на воду и тепло. "Уже сейчас, если нет приборов учета, люди оплачивают в 4-5 раз больше, чем реально потребляют", - отметила депутат.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей