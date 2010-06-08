Крысы будут помогать наркополицейским Африки

Дело в том, что эти животные обходятся значительно дешевле, нежели собаки, а нюх у них ничуть не хуже. Крыса не привязывается к человеку. Если собака, которую покинул хозяин, может долго тосковать и, как правило, утрачивает рабочие способности, то грызуну это не свойственно. Уганда является крупным пунктом на карте международного наркотраффика, и помощь крыс-ищеек будет нелишней.