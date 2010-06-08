Макияж за 10 секунд - вполне реально
8 июня 2010, 16:57ОбществоArtem
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Это доказал визажист одной из крупнейших косметических корпораций, Рик ди Чекка.
Он побил мировой рекорд по скорости работы. Акция прошла в чикагском универмаге "Мэйсис". Как пишет Вести.ру, в очередь выстроились триста покупательниц. Правда, из-за того, что время поджимало, довольствоваться им пришлось лишь одним продуктом, нанесенным рукой мастера, а именно губной помадой. Зато работу контролировала строгая комиссия. Теперь имя визажиста будет внесено в книгу рекордов Гиннеса.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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