Макияж за 10 секунд - вполне реально

Он побил мировой рекорд по скорости работы. Акция прошла в чикагском универмаге "Мэйсис". Как пишет Вести.ру, в очередь выстроились триста покупательниц. Правда, из-за того, что время поджимало, довольствоваться им пришлось лишь одним продуктом, нанесенным рукой мастера, а именно губной помадой. Зато работу контролировала строгая комиссия. Теперь имя визажиста будет внесено в книгу рекордов Гиннеса.