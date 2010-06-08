На Среднем Урале хотят построить подземную атомную станцию

Как сообщила "Уралинформбюро" пресс-секретарь регионального министерства энергетики и ЖКХ Елена Ильина, осенью по этому вопросу запланированы экспертные слушания с участием ведущих специалистов энергетической отрасли. По словам Ильиной, если проект одобрят, то площадками для его реализации станут Лесной или Новоуральск, где накоплен большой опыт работы с атомными технологиями. В качестве "начинки" для малогабаритных подземных ТЭС предлагается использовать реакторы с ледоколов и подводных лодок. Ученые говорят, что их не обязательно строить под землей, но такой способ более безопасный. Первый такой проект будет запущен в России в 2011 году в Северодвинске. В Свердловской области считают, что строительство подземной ТЭС внесет вклад в повышение энергетической безопасности региона, у которого нет собственных топливно-энергетических ресурсов.