Стоимость одного места нового детсада - 500 тысяч рублей

Правительство региона утвердило областную целевую программу развития сети дошкольных образовательных учреждений в Свердловской области до 2014, которая была разработана по поручению губернатора Александра Мишарина. В рамках программы уже в этом году предполагается создать почти 13,5 тысяч новых мест в детсадах, а бюджет программы в 2010 году составит около 860-ти миллионов рублей. Кроме того, решается вопрос о привлечении частных инвестиций к реализации программы, отмечает УрБК. Как отметил председатель правительства Свердловской области Анатолий Гредин, сейчас подготовлены три типовых проекта дошкольных учреждений — на 75, 170 и 270 мест. Средняя стоимость одного места — 500 тысяч рублей.