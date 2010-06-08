Тихоходный снегоход будет выпускать АвтоВАЗ

Об этом "Ведомостям" рассказали в тольяттинском ООО "Светтехсервис". Эта компания разработала и получила патент на модель снегохода. Под проект получен грант Инновационного фонда Самарской области в 1,5 миллиона рублей. Эксперты называют новую разработку "народным транспортным средством "Мототрансформер". Зимой устройство можно использовать как снегоход, а летом - как тягач. Его максимальная скорость - 20 километров в час.