Тихоходный снегоход будет выпускать АвтоВАЗ
8 июня 2010, 17:11ОбществоArtem
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Осенью "АвтоВАЗ" начнет выпускать снегоходы. Они будут более чем в два раза дешевле и медленнее отечественных "Буранов".
Об этом "Ведомостям" рассказали в тольяттинском ООО "Светтехсервис". Эта компания разработала и получила патент на модель снегохода. Под проект получен грант Инновационного фонда Самарской области в 1,5 миллиона рублей. Эксперты называют новую разработку "народным транспортным средством "Мототрансформер". Зимой устройство можно использовать как снегоход, а летом - как тягач. Его максимальная скорость - 20 километров в час.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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