Уральцы до сих пор не знаю, какой праздник отмечается 12 июня

Чуть меньшее количество опрошенных думают, что это День конституции, ещё столько же, что это День государственного суверенитета России. Уверены в том, что это День России, 23%. Большинство — 45% — ответили, что 12 июня отмечается День независимости России. Ничего не знают об этом празднике 9% респондентов. Между тем День России (или же День независимости России, как именовался этот праздник до 2002 года) — это один из самых «молодых» государственных праздников в стране. В 1994 году первый президент России Борис Ельцин своим указом придал 12-му июня государственное значение — День принятия декларации о государственном суверенитете России, пишет ДжастМедиа