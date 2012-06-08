Через две недели в Нижнем Тагиле могут закрыть приют для животных «Четыре с хвостиком»

Этот приют для «братьев меньших» открылся в сентябре 2010года. Администрация тогда выделила помещение на Фестивальной 5а, волонтерыпомогли привести комнаты в порядок и построить вольеры, а также огородитьтерриторию. Организация создавалась при фонде «Добрые руки», сейчас на благоживотных трудятся всего несколько женщин. Они успевают смотреть за сотней кошеки где-то шестьюдесятью собаками. Уход включает в себя и кормление, и уборку, ивыгул, и ветеринарные осмотры. За животными необходимо следить 24 часа в сутки,при этом у каждой доброволицы (ни о какой зарплате речь не идет) есть семья,основная работа.

Елена, президент фонда «Добрые руки» и активный сотрудникприюта:

Территория позволят расширить приют, но у нас нет материалов,чтобы построить новые вольеры, сделать их теплыми и уютными. Бесплатно помогатьникто не хочет.

Как рассказывают активистки, в Тагиле очень небольшое числопредприятий оказывают поддержку, что касается людей, то они, как правило,могут помочь только физически. Это тоже очень ценится в приюте. Представьтесами, прибирать за более чем 150-ю животными, занятие не из легких.

Вот красноречивая история, о том, как женщины своими силами справляютсяс ненастьями, порой обрушивающимися на приют:

По весне, когда начал таять снег, у нас затопилоканализационный колодец. Мы попросили помощи у Водоканала. Хотели, чтобы ониприехали и откачали воду - под угрозой оказались боксы с собаками, их началотопить. Однако эту услугу нам согласились сделать только за деньги, просили10000 рублей. У нас таких средств нет, каждая копейка в дело. В итоге мы самикаждый носили по 50 ведер с грязной водой из колодца Алена, работникприюта.

Эти люди горят своим делом и очень любят животных. Лечаткаждого, своевременно оказывают все медуслуги, обращаясь в ветеринарныеклиники, подбирают животных (сбитых, калек), ухаживают за ними. Они страшнопереживают, боятся, что приют закроют, и просят граждан города не оставаться встороне, помочь.

Фото с сайта приюта animal-nt.ru

Вот реквизиты, куда можно перечислять средства в фонд «Четырес хвостиком».

Яндекскошелёк:410011065390735

Сбербанк карта: 676196000059430752

QIWI: 9221660840

Счёт в банке (ОАО «ВУЗ -Банк» г. Екатеринбург) №40703810900000022305

К/с 30101810600000000781 БИК 046577781 ИНН 6623996038 КПП 662301001 БФ «Добрыеруки»