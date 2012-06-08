Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Что нам стоит дом построить? На этот и многие другие вопросы тагильчан ответили представители компаний «Строительный двор», «Дедал» и «СТИЛНОВ»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

Что нам стоит дом построить? На этот и многие другие вопросы тагильчан ответили представители компаний «Строительный двор», «Дедал» и «СТИЛНОВ»

8 июня 2012, 16:29ОбществоВалерия Лошкарева
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Стихи, танцы и фейерверк. Где в Нижнем Тагиле провести выходные?