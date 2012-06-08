Екатеринбургский портал выставляет тагильчан впечатлительными сказочниками-баянистами
Речь идет о СМИ-источнике «Новый Регион-2». На днях у них появилась статья, в которой весело обсуждаются дорожные проблемы города. Все бы ничего, мы и сами любим пошутить по этому поводу. Можно, к примеру, вспомнить статью Как Нижний Тагил к приезду президента готовился. Да, мы недовольны качеством проводимых дорожных ремонтов, да, пытаемся бороться за свое право ездить по ровным дорогам, но зачем превращать и без того доведенные зачастую до абсурда ситуации в полный фарс.
«Новыйрегион-2», прорабатывая материал, в качестве источника выбрал комментарии(!) водной из популярных групп социальной сети «Типичный тагильчанин». Там народпридумывал версии, откуда на дороги стали появляться глиняные кучи. Официальноизвестно, что это связано с некачественным ремонтом, в результате которого асфальтначал трескаться, и из-под него полезли глина и грязь. Однако коллеги решили,что гораздо интересней будет показать богатую фантазию жителей Нижнего Тагила,и прямо цитатами предлагать читателям варианты разгадки из соцгруппы:
«Это Годзилла в подземке роется», - предположил тагильчанинВладислав Зембицкий. «А по мне так это куча г...на, скорее, здесь мамонтыпрошли», - выдвинул свою версию появления глиняной кучи посреди дороги АлексейСоловьев. «Озверевшие кроты Госдепа портят российские дороги», - предположилтагильчанин Анатолий Туркин.
Почему «Новому Региону-2» захотелось выставитьтагильчан в неприглядном свете, не совсем понятно. Однако выглядим мы как люди,которым наплевать на город и все что в нем происходит, которые умеют толькоотшучиваться и не предпринимают никаких действий по улучшению его состояния,которые умеют только ругаться и недовольно хмыкать... Или так оно?
© Евгения Таганова, TagilCity.ru