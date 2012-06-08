Екатеринбургский портал выставляет тагильчан впечатлительными сказочниками-баянистами

«Новыйрегион-2», прорабатывая материал, в качестве источника выбрал комментарии(!) водной из популярных групп социальной сети «Типичный тагильчанин». Там народпридумывал версии, откуда на дороги стали появляться глиняные кучи. Официальноизвестно, что это связано с некачественным ремонтом, в результате которого асфальтначал трескаться, и из-под него полезли глина и грязь. Однако коллеги решили,что гораздо интересней будет показать богатую фантазию жителей Нижнего Тагила,и прямо цитатами предлагать читателям варианты разгадки из соцгруппы:

«Это Годзилла в подземке роется», - предположил тагильчанинВладислав Зембицкий. «А по мне так это куча г...на, скорее, здесь мамонтыпрошли», - выдвинул свою версию появления глиняной кучи посреди дороги АлексейСоловьев. «Озверевшие кроты Госдепа портят российские дороги», - предположилтагильчанин Анатолий Туркин.

Почему «Новому Региону-2» захотелось выставитьтагильчан в неприглядном свете, не совсем понятно. Однако выглядим мы как люди,которым наплевать на город и все что в нем происходит, которые умеют толькоотшучиваться и не предпринимают никаких действий по улучшению его состояния,которые умеют только ругаться и недовольно хмыкать... Или так оно?