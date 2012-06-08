Каждую субботу и воскресенье ресторан быстрого обслуживания «Чикен Хауз» приглашает на праздник выходного дня!
8 июня 2012, 10:55ОбществоВалерия Лошкарева
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Программа длится полтора часа с 12:30 до 14:00. При этом каждый раз ее действующие лица разные.
Например, 9 июня это будут ковбойка и ростовая кукла Курочка, а 10 июня – кукла Долли и ростовая кукла Бобик. В следующие выходные, 16 и 17 июня, персонажи опять поменяются. В первый день посетителей ресторана будут развлекать Шапокляк и ростовая кукла Бобик, а во второй – клоунесса Шурочка и ростовая кукла Курочка. Далее, 23 июня в гости приглашают клоун Радик и ростовая кукла Курочка, а 24 июня их сменят Незнайка и ростовая кукла Бобик. 30 июня интересную программу проведут лиса Алиса и кукла Курочка.
Организаторы программы рассказывают, что все без исключения гости, и взрослые, и дети, получат удовольствие и позитивные эмоции от праздников.
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