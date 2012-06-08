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Каждую субботу и воскресенье ресторан быстрого обслуживания «Чикен Хауз» приглашает на праздник выходного дня!
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Каждую субботу и воскресенье ресторан быстрого обслуживания «Чикен Хауз» приглашает на праздник выходного дня!

8 июня 2012, 10:55ОбществоВалерия Лошкарева
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