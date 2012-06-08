На ликвидацию последсвий прорыва дамбы в Николо-Павловском уже завезено более двухсот кубометров щебня (ФОТО)

По коллективному обращению жителейНиколо-Павловского и близлежащих населенных пунктов, генеральный директор строительного предприятия «Трест 88» одним из первых в Нижнем Тагиле отреагировал напроисшествие, и на место прорыва с самого утра оперативно выехали самосвалы, погрузчики, экскаваторы и другая строительная техника рассказывают в отделе.