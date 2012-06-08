На ликвидацию последсвий прорыва дамбы в Николо-Павловском уже завезено более двухсот кубометров щебня (ФОТО)
8 июня 2012, 15:24Общество
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На место прорыва дамбы в селе Николо-Павловское от тагильского строительного предприятия «Трест №88» уже 6 июня было направлено 17 единиц техники, сообщается в отделе по связям с общественностью организации.
По коллективному обращению жителейНиколо-Павловского и близлежащих населенных пунктов, генеральный директор строительного предприятия «Трест 88» одним из первых в Нижнем Тагиле отреагировал напроисшествие, и на место прорыва с самого утра оперативно выехали самосвалы, погрузчики, экскаваторы и другая строительная техника рассказывают в отделе.
Дамба засыпается скальным грунтом, который самосвалы подвозят с ближайшего карьера. По распоряжению генерального директора «Трест №88», в связи со сложнейшей ситуацией в селе, предприятие будет вести работы до полной ее стабилизации.
Фото предоставлены отделом по связям с общественностью «Трест №88».
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