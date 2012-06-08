На Вагонке управляющая компания пострадала за то, что не заботилась о своих сотрудниках
8 июня 2012, 19:01ОбществоВалерия Лошкарева
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На Вагонке управляющая компания пострадала за то, что не заботилась о своих сотрудниках. По жалобе работников «УК Дзержинского района» нижнетагильский отдел Роспотребнадзора провел административное расследование.
Оно выявило многочисленные нарушения санитарного законодательства. Не у всех рабочих были шкафчики в раздевалках, а некоторым не хватало спецодежды. В комнате отдыха, где рабочие обедали, не было холодильника. За эти недочеты в отношении «УК Дзержинского района» возбуждено административное дело, которое рассмотрит суд. Предприятие обязали устранить нарушения.
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