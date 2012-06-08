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На Вагонке управляющая компания пострадала за то, что не заботилась о своих сотрудниках
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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На Вагонке управляющая компания пострадала за то, что не заботилась о своих сотрудниках

8 июня 2012, 19:01ОбществоВалерия Лошкарева
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