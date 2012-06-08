Несмотря на знаки и ограждения, тагильские водители ездят по свежеуложенному асфальту
8 июня 2012, 16:08Общество
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Об этом Tagilcity.ru рассказал председатель общественного движения «Тагил без ям» Никита Чапурин.
Он посетовал на то, что, несмотря на заграждающую путь строительную технику, конусы и расставленные временные дорожные знаки, автомобилисты умудряются ездить по еще не застывшему асфальту.
Водители и не осознают того вреда, который они наносят свежему покрытию, проезжая по нему. Если ездить по только что закатанному асфальту, то потом на нем появляются колеи и неровности. Получается, что мы боремся за качество дорог, и сами же безжалостно эти дороги портим. Ведь автолюбителям предстоит еще долгое время ездить по этой дороге, так давайте подождем, когда асфальт застынет и не будет повержен деформации обратился к тагильчанам Никита Чапурин.
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