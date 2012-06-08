Несмотря на знаки и ограждения, тагильские водители ездят по свежеуложенному асфальту

Водители и не осознают того вреда, который они наносят свежему покрытию, проезжая по нему. Если ездить по только что закатанному асфальту, то потом на нем появляются колеи и неровности. Получается, что мы боремся за качество дорог, и сами же безжалостно эти дороги портим. Ведь автолюбителям предстоит еще долгое время ездить по этой дороге, так давайте подождем, когда асфальт застынет и не будет повержен деформации обратился к тагильчанам Никита Чапурин.