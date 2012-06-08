«Первый лайкнутый» подарил ноутбук, скутер и 24 кг леденцов

Эльвира Исламова из Челябинска с очаровательным этюдом про сладкое леденцовое сердце и белого медведя заняла второе место и получает сертификат в «М-Видео». Третье место досталось Артуру Нурудинову. И приз – сертификат в спа-салон. Интересно, что Артур, как и Эльвира, тоже живет в Челябинске.

Елена Антушева из Екатеринбурга выиграла поощрительный приз – 24 кг фирменных леденцов. Невозможно было пройти мимо ее конкурсных работ с домашними питомцами. Хочется верить, что сладкое в ходе съемок собачкам не повредило. А Елена теперь сможет долго-долго угощать друзей и знакомых леденцами.

Все остальные участники «Чемпионата по лайку» не останутся с пустыми руками – каждый получит фирменные лайк-сувениры.

Параллельно с «Чемпионатом по лайку» закончился конкурс «Автодрайв и автолайк». Первое место в нем заняла Галина Исакова из Москвы. И она получает главный приз – «лайкнутый» скутер! Верим, что это транспортное средство сделает лето для Галины незабываемым! А на втором месте – Никита Чапурин из Екатеринбурга. У него теперь будет набор автокосметики.