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С сегодняшнего дня из-за ремонтов в Нижнем Тагиле ограничено движение трамваев
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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С сегодняшнего дня из-за ремонтов в Нижнем Тагиле ограничено движение трамваев

8 июня 2012, 19:13Общество
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