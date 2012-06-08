С сегодняшнего дня из-за ремонтов в Нижнем Тагиле ограничено движение трамваев
8 июня 2012, 19:13Общество
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Об этом Tagilcity сообщил представитель городской организации «Тагильчане за трамвай».
С 8 июня и до окончания ремонтов в связи с дорожными работами на перекрестке проспекта Мира и улицы Циолковского закрывается движение трамваев по маршруту 3 (в обоих направлениях) и 4А. Трамваи 8-го маршрута перенаправляются на маршрут 1, «УВЗ - улица Островского» рассказал представитель организации Максим Барсуков.
В организации добавляют, что информацию из Администрации Нижнего Тагила сообщили лишь сегодня в 8:30, хотя оговаривалось, что сообщения о затруднении автомобильного и ограничении трамвайного движения будут передавать заранее.
Фото представителей организации «Тагильчане за трамвай».
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