С сегодняшнего дня из-за ремонтов в Нижнем Тагиле ограничено движение трамваев

С 8 июня и до окончания ремонтов в связи с дорожными работами на перекрестке проспекта Мира и улицы Циолковского закрывается движение трамваев по маршруту 3 (в обоих направлениях) и 4А. Трамваи 8-го маршрута перенаправляются на маршрут 1, «УВЗ - улица Островского» рассказал представитель организации Максим Барсуков.