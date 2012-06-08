Сегодня 11 молодых пар окажутся в эпицентре соревнований работников отдела ЗАГС

Расписыватьмолодых сегодня будут лучшие работники трех районов Нижнего Тагила,представитель Невьянска, Кировграда, Новоуральска, Верхней Салды, Горноуральскогогородского округа, Нижней Салды, ЗАТО Свободный. Их задачей будетпродемонстрировать свое мастерство на высшем уровне.

За работойсотрудников отделов ЗАГС будут наблюдать не только будущие семейные парочки,для конкурса создана специальная комиссия, которая и будет определять лучшего.Как сообщает пресс-служба Администрации города, возглавлять комиссию будетначальник Управления записи актов гражданского состояния Свердловской областиТатьяна Кузнецова. Критерии, по которым будет вестись оценка представлены ввиде перечня от наиболее значимого: соблюдение порядка государственнойрегистрации заключения брака, творческие способности, индивидуальность,выразительность при проведении церемонии.

Церемония бракосочетания получится намного красочней и выразительней, если будущие супруги подъедут к ЗАГСу на лимузине. Заказ лимузинов можно осуществить сейчас во многих компаниях. Цены на прокат лимузина зависят от времени его аренды и от модели самого лимузина.