Тигр в кадре…Тагильские телевизионщики ставят эксперименты над своими ведущими (ФОТО)
8 июня 2012, 11:26ОбществоВалерия Лошкарева
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Как рассказал программный директор телекомпании «Тагил-ТВ» Александр Мартиросов, в эфир программы «Вечер на Тагил-ТВ» пришел Мстислав Запашный со своим питомцем, годовалым тигром Тимошей.
По словам персонала телекомпании, за 20 лет работы тагильскоготелевидения, тигр в студии появился впервые. По словам АлександраМартиросова, тигр вел себя спокойно и даже позировал перед камерами.
Эфир с Мстиславом Запашным и его тигром Тимошей вышел в эфир вчера в 19.00 на «Тагил-ТВ».
Фото предоставлено ИА «Все новости».
Весьма необычно увидеть такие кадры, все таки белые тигры в нашем городе не водятся. Но в интернете можно увидеть все что угодно. Там к вашему вниманию не только фотографии редких животных или интимные фото знаменитостей, но и тонны смешных фото и картинок. Найти фото приколы себе по вкусу и вдоволь посмеяться может каждый. И это хорошо, потому что 15 минут смеха заменяют стакан сметаны
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