Тигр в кадре…Тагильские телевизионщики ставят эксперименты над своими ведущими (ФОТО)

По словам персонала телекомпании, за 20 лет работы тагильскоготелевидения, тигр в студии появился впервые. По словам АлександраМартиросова, тигр вел себя спокойно и даже позировал перед камерами.

Весьма необычно увидеть такие кадры, все таки белые тигры в нашем городе не водятся. Но в интернете можно увидеть все что угодно. Там к вашему вниманию не только фотографии редких животных или интимные фото знаменитостей, но и тонны смешных фото и картинок. Найти фото приколы себе по вкусу и вдоволь посмеяться может каждый. И это хорошо, потому что 15 минут смеха заменяют стакан сметаны