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Ученицы лицея №39 получили дипломы III степени во Всероссийской конференции «Юность. Наука. Культура»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Ученицы лицея №39 получили дипломы III степени во Всероссийской конференции «Юность. Наука. Культура»

8 июня 2012, 12:23Общество
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