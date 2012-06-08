Ученицы лицея №39 получили дипломы III степени во Всероссийской конференции «Юность. Наука. Культура»
На днях в Златоусте прошла Всероссийская научно-практическая конференция учащихся «Юность. Наука. Культура». Нижний Тагил представляли на ней две десятиклассницы, ученицы лицея №39. Спонсорскую помощь в участии девушек оказал Уралвагонзавод, выделив подшефному учебному заведению 54 тысячи рублей.
На конференции наши Настя Ширяева и Алена Тасакова выступали в числе 500 других участников, также боровшихся за победу. Свои доклады они читали в секции «Филология». Один из них был посвящен теме фразеологии, что, кстати, порадовало жюри, поскольку уже 8 лет работ на эту тему они не получали. Аленин проект по военной лексике также был высоко оценен, комиссия даже предложила участвовать с ним (добавив исследований) в следующем году, чтобы бороться за медаль. Стоит отметить, что над своими работами девочки трудились не один год, и это действительно приятно, когда твой труд оценивают по достоинству.
Фото предоставлены пресс-службой УВЗ
Как сообщает пресс-служба УВЗ, летом в Анапе пройдёт новый этап конференции «Юность. Наука. Культура», на которую также за счёт средств Уралвагонзавода отправится представительница лицея №39, но в этот раз - с работой по биологии. Помимо научно-практической части, такие поездки включают в себя широкую культурную программу, которая, говорят педагоги, также развивают детей и расширяют их кругозор.
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