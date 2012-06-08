Ученицы лицея №39 получили дипломы III степени во Всероссийской конференции «Юность. Наука. Культура»

На конференции наши Настя Ширяева и Алена Тасакова выступали в числе 500 других участников, также боровшихся за победу. Свои доклады они читали в секции «Филология». Один из них был посвящен теме фразеологии, что, кстати, порадовало жюри, поскольку уже 8 лет работ на эту тему они не получали. Аленин проект по военной лексике также был высоко оценен, комиссия даже предложила участвовать с ним (добавив исследований) в следующем году, чтобы бороться за медаль. Стоит отметить, что над своими работами девочки трудились не один год, и это действительно приятно, когда твой труд оценивают по достоинству.