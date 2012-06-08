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В Висимском заповеднике обнаружили соколов сапсанов, которые записаны в Красную книгу федерального значения
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Висимском заповеднике обнаружили соколов сапсанов, которые записаны в Красную книгу федерального значения

8 июня 2012, 11:38Общество
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