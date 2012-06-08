В Висимском заповеднике обнаружили соколов сапсанов, которые записаны в Красную книгу федерального значения
8 июня 2012, 11:38Общество
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В природном комплексе Висимского заповедника появились новые жители. На днях профессиональным орнитологом Евгением Лариным были зафиксированы сапсаны, очень редкие птицы. Их называют самыми быстрыми существами в мире. Еще бы! Сокол сапсан может развить скорость свыше 322(!) километров в час. Идеальным местом обитания сапсанов считается скалистый берег над водоемом, то есть малодоступное место для человека и с широким горизонтом.
Сотрудники заповедника были чрезвычайно обрадованы такимгостям, однако теперь предстоит найти их гнездо. Это важно, поскольку речь идето сохранении сапсана, редкого вида животного. К тому же сотрудники смогут наблюдать за развитием птиц,их птенцов. Александр Грановский, директор заповедника планирует поставитьрядом с гнездом фотоловушки или даже фотокамеру. Птицы были замечены в районеВеселых гор, там и пройдут первые этапы поисков.
Фотопредоставлено пресс-службой Висимского биосферного заповедника.
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