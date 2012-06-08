В Висимском заповеднике обнаружили соколов сапсанов, которые записаны в Красную книгу федерального значения

Сотрудники заповедника были чрезвычайно обрадованы такимгостям, однако теперь предстоит найти их гнездо. Это важно, поскольку речь идето сохранении сапсана, редкого вида животного. К тому же сотрудники смогут наблюдать за развитием птиц,их птенцов. Александр Грановский, директор заповедника планирует поставитьрядом с гнездом фотоловушки или даже фотокамеру. Птицы были замечены в районеВеселых гор, там и пройдут первые этапы поисков.