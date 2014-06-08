820 миллионов потратят на ремонт пяти улиц в Нижнем Тагиле

Более 800 миллионов рублей будет потрачено на капитальный ремонт следующих улиц:

Ул.Грибоедова

Ул.Победы

Ул.Космонавтов

Ул.Быкова

Ул.Максима Горького (на участке от ул.Быкова до ул.Черных)

Сейчас выясняют, кто станет подрядчиком и кто будет ответственен за данный объем работ. Решат после 20 июня, сообщает «Тагил без ям».

Как сообщил общественному движению «Тагил без ям» Владимир Ларионов, «в Нижнем Тагиле хватает всего необходимого, чтобы выполнять подобные заказы — есть и хорошая техника, и персонал».

Главное, чтобы в Нижний Тагил — один из важнейших городов не только региона, но и страны — шли поступления денег, в том числе и на восстановление дорог.

Напомним, накануне также стало известно о том, что на ремонт моста по улице Фрунзе выделят более 500 миллионов рублей.

Вспоминается старая шутка, что лучшим напольным покрытием в детской будет асфальт - недорогой и долго держится, и же жалко, если дети испортят. Конечно же, асфальтировать пол в доме не стоит, но хочется, чтобы пол прослужил максимально долго - в этом случае поможет ламинат 33 класс. Он отличается высокой устойчивостью к внешним воздействиям, благодаря чему служит до 25 лет. При этом внешний вид ламината отличается эстетичностью, ничуть не уступая паркету ручной работы.