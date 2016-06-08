8 июня в Нижнем Тагиле в 2 карьерах прогремят взрывы

Первые массовые взрывные работы ожидаются в 14.00 по местному времени в карьере «Гальянский». Еще одно место, где специалисты запланировали взрыв, - карьер «Главный».

Оба объекта находятся в черте города, в связи с этим представители ВГОК предупреждают население о данных работах. Шум от взрывов может быть слышен как на ГГМ и Голом камне, так и в центральной части Нижнего Тагила.