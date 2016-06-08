8 июня в Нижнем Тагиле в 2 карьерах прогремят взрывы
8 июня 2016, 11:55Общество
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По информации от оперативно-дежурной смены МКУ «ЕДДС Администрации города Нижний Тагил», сегодня на территории города запланированы два взрыва.
Сюжеты: Нижний Тагил
Первые массовые взрывные работы ожидаются в 14.00 по местному времени в карьере «Гальянский». Еще одно место, где специалисты запланировали взрыв, - карьер «Главный».
Оба объекта находятся в черте города, в связи с этим представители ВГОК предупреждают население о данных работах. Шум от взрывов может быть слышен как на ГГМ и Голом камне, так и в центральной части Нижнего Тагила.
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