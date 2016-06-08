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8 июня в Нижнем Тагиле в 2 карьерах прогремят взрывы
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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8 июня в Нижнем Тагиле в 2 карьерах прогремят взрывы

8 июня 2016, 11:55Общество
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