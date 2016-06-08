По факту нарушений при проведении ЕГЭ в Нижнем Тагиле начата проверка Минобразования

Инцидент произошел 30 мая в школе №95 Дзержинского района Нижнего Тагила: педагоги перепутали номера на конвертах и листах в заданиями. Школьники, заметив это, подали апелляцию. Родители выпускников, в свою очередь, сообщили информацию СМИ.

Как сообщил ТАСС Юрий Биктуганов, министр образования Свердловской области, бланки были проверены специалистами вручную предметными комиссиями Регионального центра обработки информации, данные по согласованию с Рособрнадзором направлены в Федеральный центр тестирования.

Уже 15 июня тагильские школьники, с чьими бланками произошла нештатная ситуация, узнают результаты тестирования. Если показатели их не удовлетворят, они смогут пересдать экзамен в резервную дату.

По итогам проверки будут выявлены виновные, а должностные лица могут быть привлечены к ответственности. Данная ситуация не должна повлиять на возможность выпускников поступить в вузы страны - документы в учебные заведения будут приниматься еще в течение месяца после резервных дат для ЕГЭ.