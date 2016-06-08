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По факту нарушений при проведении ЕГЭ в Нижнем Тагиле начата проверка Минобразования
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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По факту нарушений при проведении ЕГЭ в Нижнем Тагиле начата проверка Минобразования

8 июня 2016, 10:55Общество
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