В Нижнем Тагиле прошли специальные учения по отработке навыков взаимодействия при ДТП (ФОТО)
Сотрудники ГИБДД, ФГКУ «9 ОФПС по Свердловской области», Скорой медицинской помощи, МБУ «Центр защиты населения» собрались для проведения учений на базе пожарной части № 11.
У участников была своя легенда, согласно которой действовали участники. Была задана ситуация: произошло ДТП, люди оказались зажаты в автомобиле. Прибывшим на место спасателям нужно было провести деблокирование «пострадавших», оказавшихся заблокированными в автомобиле, и разрезать оболочку автомобиля специальным инструментом. Врачи «скорой помощи» выполняли предназначенную им роль – оказывали первую медицинскую помощь. После эвакуации пассажиров у пожарников была задача – потушить горевшую машину.
Фото с сайта администрации г. Нижний Тагил
По сообщению «Центра защиты населения» подобные учения проводятся регулярно, что позволяет отрабатывать технику взаимодействия спасательных служб в условиях чрезвычайных ситуации и в ежедневной работе.
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