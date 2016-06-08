В Нижнем Тагиле прошли специальные учения по отработке навыков взаимодействия при ДТП (ФОТО)

У участников была своя легенда, согласно которой действовали участники. Была задана ситуация: произошло ДТП, люди оказались зажаты в автомобиле. Прибывшим на место спасателям нужно было провести деблокирование «пострадавших», оказавшихся заблокированными в автомобиле, и разрезать оболочку автомобиля специальным инструментом. Врачи «скорой помощи» выполняли предназначенную им роль – оказывали первую медицинскую помощь. После эвакуации пассажиров у пожарников была задача – потушить горевшую машину.