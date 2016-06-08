В одном из озер Свердловской области дайверы нашли семь гранат
8 июня 2016, 10:25Общество
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В Среднеуральске начата проверка по факту опасной находки. В Исетском озере вчера обнаружили несколько гранат, или «лимонок».
Сообщение на пульт дежурного поступило во второй половине дня от дайверов, которые занимались чисткой водоема. О том, как снаряды попали в водоем, неизвестно.
На месте странной находки уже побывали специалисты уголовного розыска, а также саперы. Эксперты сообщили, что опасности «лимонки» не представляли, так как в них не было запала.
Гранаты в скором времени обследуют специалисты, которые установят всю необходимую для дела информацию – дату выпуска и место изготовления. По результатам данной информации будет принято дальнейшее решение, сообщил глава пресс-службы ГУ МВД Свердловской области.
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