За ложный звонок о минировании вокзала тагильчанин отработает 480 часов и заплатит 20 тысяч рублей

Звонок о минировании здания вокзала , напомним, поступил в полицию в сентябре 2015. На место выезжали представители различных спецслужб, но взрывного устройства в здании не оказалось. Сотрудники полиции установили звонившего, им оказался 22-летний тагильчанин.

Недавно завершился суд, тагильчанину назначили наказание в виде 480 часов обязательных работ. Молодой человек утаил причины, толкнувшие его позвонить в полицию, но, вероятно, это произошло из-за алкогольного опьянения. Помимо назначения часов отработки, с тагильчанина взыскали 20 тысяч рублей. Именно в эту сумму обошелся городу выезд спецслужб.