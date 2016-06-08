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За ложный звонок о минировании вокзала тагильчанин отработает 480 часов и заплатит 20 тысяч рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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За ложный звонок о минировании вокзала тагильчанин отработает 480 часов и заплатит 20 тысяч рублей

8 июня 2016, 18:10ОбществоДенис Таратонов
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