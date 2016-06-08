За ложный звонок о минировании вокзала тагильчанин отработает 480 часов и заплатит 20 тысяч рублей
8 июня 2016, 18:10ОбществоДенис Таратонов
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Не остался безнаказанным ложный звонок в полицию, в котором некий шутник сообщил о минировании здания вокзала. Личность звонившего удалось установить, недавно Тагилстроевский районный суд огласил приговор.
Сюжеты: Нижний Тагил
Звонок о минировании здания вокзала, напомним, поступил в полицию в сентябре 2015. На место выезжали представители различных спецслужб, но взрывного устройства в здании не оказалось. Сотрудники полиции установили звонившего, им оказался 22-летний тагильчанин.
Недавно завершился суд, тагильчанину назначили наказание в виде 480 часов обязательных работ. Молодой человек утаил причины, толкнувшие его позвонить в полицию, но, вероятно, это произошло из-за алкогольного опьянения. Помимо назначения часов отработки, с тагильчанина взыскали 20 тысяч рублей. Именно в эту сумму обошелся городу выезд спецслужб.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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