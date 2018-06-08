Благоустройство дворов на ГГМ взято под контроль администрации Нижнего Тагила (ВИДЕО)

Врио главы Нижнего Тагила Владислав Пинаев в ходе объезда посетил дворовые территории домов по пр. Уральскому, 58 и по ул. Черноисточинское шоссе, 7/2.

Во дворах этих домов работы по благоустройству должны были быть закончены в 2017 году. Так, во дворе дома № 58 по Уральскому проспекту в 2017 году должны были сделать корт, но не успели из-за плохих погодных условий.

Владислав Пинаев рассказал, что было принято окончательное решение все-таки сделать там корт и игровые площадки, также, скорее всего, будут сделаны баскетбольные кольца, и появится разметка для обучения младших школьников ПДД.

Во дворе по ул. Черноисточинское шоссе, 7/2 необходимо установить малые конструкции, сообщает ТК «Тагил-ТВ».

Напомним, что в скором времени начнется благоустройство девяти дворов в Нижнем Тагиле.