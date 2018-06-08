Благоустройство дворов на ГГМ взято под контроль администрации Нижнего Тагила (ВИДЕО)
Администрация Нижнего Тагила взяла под контроль выполнение подрядчиками прошлогодних обязательств по благоустройству дворов на Гальянке.
Врио главы Нижнего Тагила Владислав Пинаев в ходе объезда посетил дворовые территории домов по пр. Уральскому, 58 и по ул. Черноисточинское шоссе, 7/2.
Во дворах этих домов работы по благоустройству должны были быть закончены в 2017 году. Так, во дворе дома № 58 по Уральскому проспекту в 2017 году должны были сделать корт, но не успели из-за плохих погодных условий.
Владислав Пинаев рассказал, что было принято окончательное решение все-таки сделать там корт и игровые площадки, также, скорее всего, будут сделаны баскетбольные кольца, и появится разметка для обучения младших школьников ПДД.
Во дворе по ул. Черноисточинское шоссе, 7/2 необходимо установить малые конструкции, сообщает ТК «Тагил-ТВ».
Напомним, что в скором времени начнется благоустройство девяти дворов в Нижнем Тагиле.
Видео: «Тагил-ТВ»
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