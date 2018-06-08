Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Комплекс для отдыха «Арт-квартал» появится у музея ИЗО в Нижнем Тагиле (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

Комплекс для отдыха «Арт-квартал» появится у музея ИЗО в Нижнем Тагиле (ФОТО)

8 июня, 07:30Общество
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Срединедельный культобзор: «Всё в шоколаде»