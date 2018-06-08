Комплекс для отдыха «Арт-квартал» появится у музея ИЗО в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Проект стартовал в 2016 году и продолжается до сих пор. Ранее из областного бюджета выделили средства на обустройство пространства на территории Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал».

На первом этапе строителям предстоит создать комплекс для организации досуга под названием «Арт-квартал». Там будут замощены дорожки и площадки, а также пройдет озеленение территории. Также в комплексе появятся небольшие архитектурные формы.

В июне 2018 года Нижний Тагил получит субсидию на реализацию следующего этапа проекта. Так, в городе должны появиться зона отдыха и сад скульптур. Сообщается, что работы по благоустройству территории будут завершены ко Дню города, передаёт пресс-служба мэрии Нижнего Тагила.