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Здание школы №32 в Нижнем Тагиле будет закрыто на реконструкцию в 2020 году
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Здание школы №32 в Нижнем Тагиле будет закрыто на реконструкцию в 2020 году

8 июня, 11:25Общество
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