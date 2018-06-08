Здание школы №32 в Нижнем Тагиле будет закрыто на реконструкцию в 2020 году
8 июня, 11:25Общество
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В здании нижнетагильской школы №32 с углубленным изучением иностранных языков планируется ремонт. Служба заказчика городского хозяйства должна подготовить проектно-сметную документацию к 2019 году. В 2020 году планируется начать реконструкцию здания.
Сюжеты: Нижний Тагил
На время ремонта здания школы №32 на ул. Карла-Маркса учебный процесс будет проходить в новой строящейся школе на Муринских прудах. Отметим, что к тому времени строительство школы на 1200 мест уже будет завершено, пишут «Все новости».
Так, сейчас на стройке на Муринских прудах завершены работы нулевого цикла. На объекте работают более 100 человек и 12 единиц техники.
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