Дело о смерти тагильского бизнесмена в полиции Екатеринбурга закрыто СК РФ

Следователи пришли к выводу, что Бушин пронёс с собой в камеру бритву, которую спрятал под стелькой ботинка. Таким образом, в СК РФ посчитали, что повод привлекать полицейских к уголовной ответственности отсутствует. Тем не менее, несколько сотрудников ОП № 7 были привлечены к дисциплинарной ответственности, одного из них уволили из органов.

Смерть Бушина произошла 24 июля 2018 года в камере отдела полиции № 7. Погибшего задержали в Нижнем Тагиле по подозрению в разбойном нападении на офис в Екатеринбурге. Во время задержания он вёл себя несдержанно, за что в отношении Бушина был составлен протокол по статье «Мелкое хулиганство, сопровождавшееся нецензурной бранью». Через несколько часов после задержания мужчину нашли с перерезанными венами. В Нижнем Тагиле Бушин владел салоном красоты Dolce Vita.