В Екатеринбурге двух сожителей приговорили к сроку за сутенёрство

Согласно материалам дела, с 2014 по 2017 год сожители размещали в интернете рекламу для подбора девушек для занятия проституцией. Каждой, кто откликался, они обещали денежное вознаграждение в размере 4 тыс. рублей.

О преступлении стало известно после контрольной закупки, которую произвели сотрудники полиции в банном комплексе по улице Шаумяна. Вначале к административной ответственности привлекли девушку, приехавшую по вызову, затем администратора заведения, а спустя какое-то время следователи вышли на организаторов.